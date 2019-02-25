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Дальнее зарубежье 25.02.2019 16:04

Пакистанский суд отказал осужденному экс-премьеру Шарифу в праве избежать тюрьмы из-за проблем со здоровьем

Высокий суд Исламабада отклонил апелляцию экс-премьера Наваза Шарифа, обжаловавшего приговор в семь лет тюрьмы и просившего отпустить его на свободу из-за необходимости лечения, передает в понедельник агентство Associated Press (AP).

AP напоминает, что в настоящий момент Н.Шариф, приговоренный к тюремному заключению за коррупцию, находится под стражей, где проходит курс лечения сердечных заболеваний.

Помощники Н.Шарифа после отклонения апелляции в суде Исламабада пообещали передать дело в Верховный суд Пакистана.

Приговор, вынесенный в отношении Н.Шарифа в прошлом году, связан с обвинениями в том, что он владеет активами, значительно превышающими возможности его доходов.

При этом суд снял с Н.Шарифа обвинения, по которым в июле экс-премьер был приговорен к 10-летнему тюремному сроку. Второе дело было связано с покупкой дорогостоящих апартаментов в Лондоне.

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Тэги: ПАКИСТАН, ЭКС/ПРЕМЬЕР, АПЕЛЛЯЦИЯ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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