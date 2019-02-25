Пакистанский суд отказал осужденному экс-премьеру Шарифу в праве избежать тюрьмы из-за проблем со здоровьем

Высокий суд Исламабада отклонил апелляцию экс-премьера Наваза Шарифа, обжаловавшего приговор в семь лет тюрьмы и просившего отпустить его на свободу из-за необходимости лечения, передает в понедельник агентство Associated Press (AP).
AP напоминает, что в настоящий момент Н.Шариф, приговоренный к тюремному заключению за коррупцию, находится под стражей, где проходит курс лечения сердечных заболеваний.
Помощники Н.Шарифа после отклонения апелляции в суде Исламабада пообещали передать дело в Верховный суд Пакистана.
Приговор, вынесенный в отношении Н.Шарифа в прошлом году, связан с обвинениями в том, что он владеет активами, значительно превышающими возможности его доходов.
При этом суд снял с Н.Шарифа обвинения, по которым в июле экс-премьер был приговорен к 10-летнему тюремному сроку. Второе дело было связано с покупкой дорогостоящих апартаментов в Лондоне.
Баку и Брюссель на заседании Комитета сотрудничества обсудят Карабах и двусторонние отношения
В посольстве России в Азербайджане отмечают положительную динамику двусторонних отношений
Баку и Ереван ведут работу по организации встречи лидеров Азербайджана и Армении по Карабаху
Доля Роснефти в портфеле заказов Eurasia Drilling в 2018г сократилась с 14% до 6%
Нефть отреагировала падением на слова Трампа о завышенных ценах
Трамп снова недоволен ростом цен на нефть, призывает ОПЕК обеспечить их снижение
В Азербайджане повышаются социальные пособия для инвалидов и прочих льготников
Турпоток в Азербайджан в январе увеличился на 3%, удельный вес россиян – 29%
В Азербайджане будут решены социальные проблемы 2,2 млн человек - Алиев
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
Совместное заявление Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики в связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Специальное предложение для клиентов от Банка Республика на каждый вторник
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»