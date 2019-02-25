Пакистанский суд отказал осужденному экс-премьеру Шарифу в праве избежать тюрьмы из-за проблем со здоровьем

Высокий суд Исламабада отклонил апелляцию экс-премьера Наваза Шарифа, обжаловавшего приговор в семь лет тюрьмы и просившего отпустить его на свободу из-за необходимости лечения, передает в понедельник агентство Associated Press (AP).

AP напоминает, что в настоящий момент Н.Шариф, приговоренный к тюремному заключению за коррупцию, находится под стражей, где проходит курс лечения сердечных заболеваний.

Помощники Н.Шарифа после отклонения апелляции в суде Исламабада пообещали передать дело в Верховный суд Пакистана.

Приговор, вынесенный в отношении Н.Шарифа в прошлом году, связан с обвинениями в том, что он владеет активами, значительно превышающими возможности его доходов.

При этом суд снял с Н.Шарифа обвинения, по которым в июле экс-премьер был приговорен к 10-летнему тюремному сроку. Второе дело было связано с покупкой дорогостоящих апартаментов в Лондоне.