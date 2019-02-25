Упрощенная система сдачи в эксплуатацию ряда многоэтажных зданий решит проблемы около 60 тыс. семей – президент Азербайджана

Упрощенная система сдачи в эксплуатацию ряда многоэтажных зданий позволит решить проблемы около 60 тыс. семей, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Долгие годы граждан страны беспокоит проблема построенных многоэтажных домов, на которые по определенным причинам так и не были выданы документы. Мы положили конец этому вопросу и согласно подписанному мною указу, этот вопрос будет решен», - сказал И.Алиев в понедельник на совещании, посвященном экономическим и социальным вопросам.

По его словам, в рамках этого указа будет решена проблема 400 многоэтажных домов, в которых проживают около 60 тыс. семей. «Речь идет о 300-400 тыс. человек», - добавил глава государства.

И.Алиев 19 февраля 2019 года подписал указ об упрощении сдачи в эксплуатацию ряда многоэтажных зданий.

Согласно документу, МЧС поручено в течение двух месяцев провести проверку устойчивости конструкции, противопожарной безопасности и готовности к эксплуатации лифтов и систем инженерно-коммуникационного обеспечения многоэтажных зданий, полностью достроенных и сданных в частичную эксплуатацию до 1 января 2019 года.

В случае, если результаты проверок окажутся положительными, МЧС должно составить заключение и направить его вместе с электронной копией проекта здания (или комплекса) в Госкомитет градостроительства и архитектуры или же в местные органы исполнительной власти, которые выдают разрешение на эксплуатацию здания или комплекса и оповещают Государственный реестр строительства и МЧС.

В случае выявления недочетов по результатам проверок, заключение МЧС с мерами по их устранению должно быть направлено заказчику здания или же управляющей организации, а в случае их отсутствия соответствующему местному органу исполнительной власти. Исправление недочетов в течение 5 месяцев даст возможность повторно обратиться в МЧС для проведения диагностики.

Кабинету министров Азербайджана поручено в течение 15 дней подготовить форму разрешения на эксплуатацию многоэтажных зданий и согласовать ее с главой государства.

Коммунальным службам (ОАО «Азерсу», ОАО «Азеришыг» и ПО «Азеригаз») поручено оказать необходимую помощь МЧС в диагностике готовности к эксплуатации систем инженерно-коммуникационного обеспечения многоэтажных зданий и в течение месяца после сдачи их в эксплуатацию обеспечить водой, канализационной системой, светом и газом.

МЧС, Госагентству по градостроительству и архитектуре, Госкомитету по имущественным вопросам, местным органам исполнительной власти, ОАО «Азерсу», ОАО «Азеришыг» и ПО «Азеригаз» также поручено ежемесячно информировать главу государства о проведенных мероприятиях и ходе работ.

А.Азизов