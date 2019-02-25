Миссия наблюдателей СНГ назвала выборы в Молдавии открытыми и конкурентными

Миссия наблюдателей от стран СНГ считает, что парламентские выборы в Молдавии прошли в соответствии с законом, открыто и конкурентно, заявил глава миссии Виктор Гуминский.
"Выборы проведены в соответствии с Конституцией, Кодексом о выборах и законодательством. Центральная избирательная комиссии и другие органы обеспечили в ходе выборов реализацию права граждан на свободное волеизъявление граждан. Выборы в парламент Молдавии прошли на конкурентной основе, открыто и гласно", - сказал В.Гуминский в понедельник на пресс-конференции в Кишиневе.
"Мы хотим отметить профессиональную работу ЦИК, которая провела мероприятия по подготовке и проведению выборов. Было создано 2143 избирательных участка, в том числе, 123 за рубежом" - отмечается в докладе миссии.
Впервые выборы в парламент Молдавии прошли по смешанной избирательной системе: 51 депутат избран по одномандатным округам, включая два округа для жителей Приднестровья и три округа для граждан Молдавии за рубежом, еще 50 - по национальному избирательному округу.
Согласно предварительным результатам, после обработки 98,5% протоколов правящая Демократическая партия получает треть мест в парламенте - 33-34 из 101 мандата, пропрезидентская партия социалистов - 31-32 мандата. Правый блок ACUM, созданный из партии "Действие и солидарность" и "Платформы DA", получает 23 мандата. В парламент также проходит партия Шора с восьмью депутатами. Еще пять мандатов депутатов получили независимые кандидаты.
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