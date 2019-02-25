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СНГ 25.02.2019 16:17

Миссия наблюдателей СНГ назвала выборы в Молдавии открытыми и конкурентными

Миссия наблюдателей от стран СНГ считает, что парламентские выборы в Молдавии прошли в соответствии с законом, открыто и конкурентно, заявил глава миссии Виктор Гуминский.

"Выборы проведены в соответствии с Конституцией, Кодексом о выборах и законодательством. Центральная избирательная комиссии и другие органы обеспечили в ходе выборов реализацию права граждан на свободное волеизъявление граждан. Выборы в парламент Молдавии прошли на конкурентной основе, открыто и гласно", - сказал В.Гуминский в понедельник на пресс-конференции в Кишиневе.

"Мы хотим отметить профессиональную работу ЦИК, которая провела мероприятия по подготовке и проведению выборов. Было создано 2143 избирательных участка, в том числе, 123 за рубежом" - отмечается в докладе миссии.

Впервые выборы в парламент Молдавии прошли по смешанной избирательной системе: 51 депутат избран по одномандатным округам, включая два округа для жителей Приднестровья и три округа для граждан Молдавии за рубежом, еще 50 - по национальному избирательному округу.

Согласно предварительным результатам, после обработки 98,5% протоколов правящая Демократическая партия получает треть мест в парламенте - 33-34 из 101 мандата, пропрезидентская партия социалистов - 31-32 мандата. Правый блок ACUM, созданный из партии "Действие и солидарность" и "Платформы DA", получает 23 мандата. В парламент также проходит партия Шора с восьмью депутатами. Еще пять мандатов депутатов получили независимые кандидаты.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ВЫБОРЫ, НАБЛЮДАТЕЛИ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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