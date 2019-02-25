Киргизия и США договорились о возвращении в страну $4,6 млн, похищенных сыном экс-президента Бакиева

Министр финансов Киргизии Бактыгуль Жеенбаева и первый заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс в понедельник в Бишкеке подписали соглашение о возвращении киргизской стороне $4,56 млн, незаконно выведенных из страны сыном экс-президента страны Максимом Бакиевым, сообщает корреспондент "Интерфакса".
В ходе подписания соглашения Б.Жеенбаева заявила, что, "данные средства были украдены у народа Киргизии во время режима Бакиева".
"Мы, при содействии правительства США, возвращаем эти деньги в республику", - сказала министр.
По ее словам, указанные средства будут направлены на обеспечение населения чистой водой, а также на приобретение медицинского оборудования и препаратов.
Э.Уэллс со своей стороны отметила, что соглашение является результатом сотрудничества между правительствами США и Киргизии.
По ее словам, соглашение подписано после того, как в США завершилось расследование против бизнесмена Евгения Гуревича, называемого киргизскими СМИ "финансовым советником" семьи экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева.
Э.Уэллс заявила, что американский суд вынес решение, согласно которому выявленные средства должны быть переданы киргизскому правительству.
"Мы намерены и дальше активно сотрудничать с правительством Киргизии в этом направлении. С 1991 года мы строим равные отношения с Киргизией. У США и Киргизии общее видение необходимости борьбы с коррупцией", - заявила американский дипломат.
Американское правительство также разделяет взгляды киргизских властей по обеспечению безопасности в Центральной Азии, отметила она.
"Мы разделяем видение властей республики по обеспечению безопасности в регионе и намерены укреплять двусторонние связи в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Мы также заинтересованы в привлечении американских инвестиций в регион", - сказала Э.Уэллс.
Э.Уэллс в понедельник прибыла в Бишкек, где планирует встретиться с членами правительства Киргизии и посетить Американский университет в Центральной Азии.
В пресс-службе американского посольства в Киргизии сообщили, что затем Э.Уэллс отправится в Ташкент для участия в ежегодных двусторонних консультациях между США и Узбекистаном с участием главы узбекского МИД Абдулазиза Камилова.
7 апреля 2010 года в центре Бишкека произошли столкновения между властью и оппозицией, в ходе которых более 80 человек были убиты, более 300 пострадали. В результате произошедших событий в Киргизии сменилась власть. Президент Курманбек Бакиев, его родственники и ближайшие соратники сбежали из страны. Имущество, принадлежащее семье президента и его окружению, было национализировано.
Сын экс-президента М.Бакиев заочно приговорен в Киргизии к пожизненному сроку лишения свободы по обвинениям в коррупции и отмывании нелегальных доходов и объявлен в международный розыск. По данным СМИ, в настоящее время сын экс-президента Киргизии проживает в Лондоне.
Е.Гуревич, который основал в Киргизии вместе с М.Бакиевым инвестиционный банк, киргизским судом был приговорен заочно к 25 годам лишения свободы за вывод денежных средств из киргизского Азия Универсал Банка (АУБ).
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