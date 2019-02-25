Миноборонаэропром Казахстана преобразован в министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана преобразовано в министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, соответствующий указ президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал в понедельник.

Согласно указу, размещенному на сайте главы государства, новому министерству от министерства информации и коммуникаций Казахстана будут переданы функции и полномочия в сфере связи, информатизации, "электронного правительства", развития сферы государственных услуг.