В Азербайджане будут решены социальные проблемы 2,2 млн человек - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал реализацию пакета социальных предложений, который охватит 2,2 млн человек.

«В этом году мы значительно увеличиваем (с 1 марта 2019 года – ИФ) минимальную заработную плату на 38% - до 180 манатов. Это большой рост и он охватит 600 тыс. человек. Но эти цифры не могут нас удовлетворять. Поэтому я дал поручение подготовить предложения по дальнейшему росту минимальной заработной платы. Конечно же, нам надо оценить финансовую нагрузку», - сказал И.Алиев в понедельник на совещании, посвященном экономическим и социальным вопросам.

Президент также отметил, что в дальнейшем планируется и повышение пенсий. «В отношении минимальной пенсии было принято очень серьезное решение, она повышается с 1 марта с 116 манатов до 160 манатов»,- сказал И.Алиев.

Президент отметил, что в настоящее время Азербайджана по уровню минимальной пенсии находится на втором месте среди стран СНГ. «Но мы должны знать, что это не последняя черта. Конечно же, повышение зарплат и пенсий являются одними из основных вопросов стоящих на повестке. Рост минимальной пенсии коснется 223 тыс. человек»,- сказал глава государства.

Президент также сообщил, Азербайджан обладает достаточными финансовыми ресурсами для реализации социальных задач. Кроме этого, проводимые реформы обеспечивают рост поступлений в госбюджет. «В январе 2019 года поступления в госбюджет по налогам и таможенным сборам превысили план. В частности, министерство налогов обеспечило поступления в январе в госбюджет сверх плана на 80 млн манатов, Государственный таможенный комитет – более 20 млн манатов. В целом, дополнительные поступления составили 105 млн»,- сказал И.Алиев.

Глава государства добавил, что Государственный нефтяной фонд Азербайджана в январе текущего года также значительно увеличил свои доходы.

«Это показывает, что проводимые реформы приносят свои плоды. Дополнительные средства позволяют нам направлять их на улучшение социального благосостояния населения и на меры по укреплению социальной защиты, решение проблем, беспокоящих граждан. В целом, пакет социальных предложений охватывает порядка 2,2 млн человек», - подчеркнул президент.

Б.Рустамбеков