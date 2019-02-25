Иран представит двухместный электромобиль Yas на этой неделе

Иранский научно-технический университет (IUST) планирует на этой неделе показать электромобиль, который поможет снизить уровень загрязнения в крупных городах страны, сообщает IRNA.
Двухместная машина, получившая название Yas ("Жасмин"), может проехать на одной зарядке до 100 километров при скорости 45 км/ч. Первый этап испытаний нового автомобиля уже завершен, и он готов к производству.
Yas будет представлен на Первой международной конференции по современным силовым машинам, которая пройдет 26-27 февраля в IUST.
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