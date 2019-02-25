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Транспорт и связь 25.02.2019 14:18

Иран представит двухместный электромобиль Yas на этой неделе

Иранский научно-технический университет (IUST) планирует на этой неделе показать электромобиль, который поможет снизить уровень загрязнения в крупных городах страны, сообщает IRNA.

Двухместная машина, получившая название Yas ("Жасмин"), может проехать на одной зарядке до 100 километров при скорости 45 км/ч. Первый этап испытаний нового автомобиля уже завершен, и он готов к производству.

Yas будет представлен на Первой международной конференции по современным силовым машинам, которая пройдет 26-27 февраля в IUST.

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Тэги: ИРАН, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]