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25.02.2019 14:26

Специальное предложение для клиентов от Банка Республика на каждый вторник

Банк Республика подготовил кампанию для своих клиентов по случаю национального праздника Новруз, которая будет полна сюрпризов.

Клиенты, обратившиеся в банк в рамках акции «Газандыран Чершенбелер», каждый вторник (чершенбе) до праздника смогут получить банковские продукты и услуги со скидкой, а также бесплатно.

Так, первым, по случаю «Су чершенбеси», только один день 27 февраля клиенты смогут получить премиум карту «MasterCard Gold Lite» без первоначального взноса и абсолютно бесплатно! Для получения карты, достаточно предъявить удостоверение личности.

В настоящее время держатели карт зарабатывают БОНУСЫ во время платежей по любой из карт Банка Республика почти в 400 магазинах-партнерах и сервисных центрах. В партнерской сети банка можно найти партнера из любого сектора - супермаркет, одежда, бытовая техника, парфюмерия, техника, туризм, здоровье, авто и другие.
С помощью приложения «Mobil Şöbə» все держатели карт Банка Республика смогут получить список партнерских магазинов и сервисных центров в рамках бонусного проекта Банка, а также не приходя в банк управлять своим карточным счетом и проводить банковские операции.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]