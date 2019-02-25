Специальное предложение для клиентов от Банка Республика на каждый вторник

Банк Республика подготовил кампанию для своих клиентов по случаю национального праздника Новруз, которая будет полна сюрпризов.
Клиенты, обратившиеся в банк в рамках акции «Газандыран Чершенбелер», каждый вторник (чершенбе) до праздника смогут получить банковские продукты и услуги со скидкой, а также бесплатно.
Так, первым, по случаю «Су чершенбеси», только один день 27 февраля клиенты смогут получить премиум карту «MasterCard Gold Lite» без первоначального взноса и абсолютно бесплатно! Для получения карты, достаточно предъявить удостоверение личности.
В настоящее время держатели карт зарабатывают БОНУСЫ во время платежей по любой из карт Банка Республика почти в 400 магазинах-партнерах и сервисных центрах. В партнерской сети банка можно найти партнера из любого сектора - супермаркет, одежда, бытовая техника, парфюмерия, техника, туризм, здоровье, авто и другие.
С помощью приложения «Mobil Şöbə» все держатели карт Банка Республика смогут получить список партнерских магазинов и сервисных центров в рамках бонусного проекта Банка, а также не приходя в банк управлять своим карточным счетом и проводить банковские операции.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
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