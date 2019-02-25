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Дальнее зарубежье 25.02.2019 17:01

Генсек ООН представил новую стратегию по борьбе с ненавистью

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник объявил о новой стратегии по борьбе с ненавистью в мире, сообщают западные СМИ.

На заседании 40-й сессии Совета ООН по правам человека он представил новую стратегию ООН, нацеленную на борьбу с высказываниями на почве ненависти.

"Ненависть становится господствующей тенденцией как в либеральных, демократических обществах, так и при авторитарных режимах", - заявил генсек ООН.

"Некоторые крупные политические партии и фигуры используют элементы подобных идей для своих избирательных кампаний и пропаганды", - добавил А.Гутерриш, подчеркнув, что эта проблема наиболее остро ощутима в миграционной политике и кампаниях в отношении беженцев.

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Тэги: ООН-НЕНАВИСТЬ, БОРЬБА, СТРАТЕГИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]