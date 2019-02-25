Генсек ООН представил новую стратегию по борьбе с ненавистью

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник объявил о новой стратегии по борьбе с ненавистью в мире, сообщают западные СМИ.
На заседании 40-й сессии Совета ООН по правам человека он представил новую стратегию ООН, нацеленную на борьбу с высказываниями на почве ненависти.
"Ненависть становится господствующей тенденцией как в либеральных, демократических обществах, так и при авторитарных режимах", - заявил генсек ООН.
"Некоторые крупные политические партии и фигуры используют элементы подобных идей для своих избирательных кампаний и пропаганды", - добавил А.Гутерриш, подчеркнув, что эта проблема наиболее остро ощутима в миграционной политике и кампаниях в отношении беженцев.
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