Рост ВВП Азербайджана в 2019г ускорится до 3,2% - Sberbank Investment Research

Аналитики Sberbank Investment Research отмечают устойчивость экономики Азербайджана к внешним факторам и прогнозируют ускорение темпа ВВП страны в 2019 году до 3,2%.

«Мы, в целом, оптимистично оцениваем краткосрочные экономические перспективы Азербайджана и Казахстана по итогам нашей поездки в эти страны и встреч с представителями компаний и госчиновниками. Повышение цен на нефть наряду с ростом добычи нефти и газа оказывает поддержку экономикам этих стран и позволяет им наращивать финансовую "подушку" и улучшать внешние позиции. Эти процессы продолжатся, если в текущем году цены на нефть, как мы полагаем, останутся около $70/барр.», - отмечается в обзоре CIS Market Daily, подготовленного аналитиками Sberbank Investment Research.

По их мнению, ускорению экономического темпов экономического роста Азербайджана будет обеспечено нефтегазовым сектором. Повышение цен на нефть в 2018 году наряду с улучшением динамики добычи нефти и газа оказало поддержку азербайджанской экономике, стимулируя рост ВВП. В Азербайджане мы ожидаем ускорения роста ВВП с 1,4% до 3,2% на фоне восстановления инвестиционной активности», - подчеркивается в обзоре.

По оценкам аналитиков Sberbank Investment Research, власти Азербайджана воспользовались повышением цен на нефть, чтобы увеличить финансовую "подушку" и сократить внешний долг в 2018 году. «Бюджет был сведен с профицитом, активы национального фонда (Госнефтефонда – ИФ) выросли, и мы ожидаем, что в текущем году произойдет то же самое. Внешний долг, вероятно, продолжит постепенно сокращаться, т.к. правительства и госкомпании пытаются заменить внешний долг локальными заимствованиями», - указывается в документе.

В монетарной политике и в банковском регулировании ситуация улучшилась. «Монетарная политика стала более прозрачной, хотя до идеала еще далеко. Это особенно верно в случае Азербайджана, где обменный курс остается под жестким контролем. Кроме того, слабым местом остается банковский сектор. В Азербайджане в секторе сохраняется большая открытая валютная позиция, т.е. он по-прежнему крайне уязвим перед валютными потрясениями», - считают в Sberbank Investment Research.

Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,6%.

Рост ВВП Азербайджана в 2018 году составил 1,4%.

А.Азизов