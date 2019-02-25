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Регион 25.02.2019 14:52

В Турции выданы ордера на арест 100 военных из-за их связей с Гюленом

Прокуратура Турции оформила ордера на арест более 100 человек, включая военнослужащих, по подозрению в связях с организацией FETO проживающего в США турецкого оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Анкарой в причастности к попытке переворота, сообщает издание "Йени шафак" в понедельник.

Среди этих лиц - 100 военных, в том числе 67 солдат, проходящих срочную службу. Также власти намерены арестовать девять работников сферы здравоохранения и жену личного врача Ф.Гюлена.

По версии следствия, подозреваемые поддерживали по телефону связь с FETO.

Турецкое руководство обвиняет Ф.Гюлена в причастности к попытке военного переворота, которая произошла в ночь на 16 июля 2016 года.

Богослов, проживающий в США, заочно арестован в Турции, Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Ф.Гюлен заявляет, что не связан с попыткой переворота в Турции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВОЕННЫЕ, АРЕСТ, ОРДЕРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]