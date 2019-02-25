В Турции выданы ордера на арест 100 военных из-за их связей с Гюленом

Прокуратура Турции оформила ордера на арест более 100 человек, включая военнослужащих, по подозрению в связях с организацией FETO проживающего в США турецкого оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Анкарой в причастности к попытке переворота, сообщает издание "Йени шафак" в понедельник.

Среди этих лиц - 100 военных, в том числе 67 солдат, проходящих срочную службу. Также власти намерены арестовать девять работников сферы здравоохранения и жену личного врача Ф.Гюлена.

По версии следствия, подозреваемые поддерживали по телефону связь с FETO.

Турецкое руководство обвиняет Ф.Гюлена в причастности к попытке военного переворота, которая произошла в ночь на 16 июля 2016 года.

Богослов, проживающий в США, заочно арестован в Турции, Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Ф.Гюлен заявляет, что не связан с попыткой переворота в Турции.