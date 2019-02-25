Долг нефинансовых компаний мира достиг рекорда в конце 2018г, риски усиливаются - ОЭСР

Объем непогашенного долга нефинансовых компаний мира вырос до рекорда к концу 2018 года - почти $13 трлн, вдвое больше, чем на начало мирового финансового кризиса 2008 года, говорится в исследовании Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Риски, связанные с долговой нагрузкой, усиливаются, хотя теперь они существенно отличаются от наблюдавшихся до глобального кризиса. Доля облигаций с самыми низкими рейтингами инвестиционного уровня достигла рекордных 54%, существенно сократились права держателей облигаций, которые могут ухудшить положение эмитентов в кризисной ситуации, отмечает ОЭСР.

Нетрадиционные меры денежно-кредитной политики по всему миру подстегнули эмиссию корпоративных долговых обязательств. В 2008-2018 годах компании размещали новые бонды в среднем на $1,7 трлн в год. В течение десятилетия перед мировым кризисом этот показатель был существенно меньше - $864 млрд в год.

На долю развитых стран приходится 79% задолженности нефинансовых компаний мира, в абсолютном выражении объем их долга увеличился на 70% - с $5,97 трлн в 2008 году до $10,17 трлн в 2018 году.

В развивающихся странах локомотивом роста все эти годы был Китай, к концу 2018 года объем долговых обязательств китайских компаний достиг $2,78 трлн - на 395% больше, чем десятью годами ранее.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.