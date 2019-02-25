Лондон не подавал запросов на перенос срока Brexit - кабмин ФРГ

Предпосылкой для возможного переноса срока выхода Великобритании из Евросоюза мог бы быть запрос от Лондона в Еврокомиссию, но такого запроса британская сторона не делала или, по крайней мере, представители ФРГ его не видели, сообщила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.
"Предпосылкой для переноса срока Brexit был бы соответствующий запрос, но такого запроса мы не видели",- сказала она журналистам в Берлине в понедельник.
Ранее газета The Guardian сообщала со ссылкой на европейских дипломатов, что высокопоставленные чиновники Европейского союза рассматривают планы, согласно которым Brexit может быть отложен до 2021 года.
В настоящее время Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего должен начаться переходный период длительностью 21 месяц. Однако Брюссель изучает вариант замены этого периода на отсрочку выхода Британии из ЕС, отмечало издание.
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