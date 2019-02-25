В Душанбе девять рабочих пострадали, упав с лесов при строительстве мечети, прокуратура расследует инцидент

Прокуратура проводит расследование по инциденту на стройке Центральной соборной мечети в Душанбе, где девять рабочих получили травмы, упав с 30-метровой высоты при обрушении лесов, один из рабочих от госпитализации отказался.
"Начато расследование обстоятельств произошедшего", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник представитель районной прокуратуры, отметив, что до завершения следствия ведомство не может предоставить детальную информацию.
По сообщениям местных СМИ, девять человек с травмами были доставлены в больницу в понедельник утром после падения с 30-метровой высоты на строительстве мечети, где обрушились леса во время монтажных работ на одном из минаретов.
Со своей стороны в комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана "Интерфаксу" сообщили, что один из пострадавших отказался от госпитализации.
"Во время работ на одном из минаретов мечети рухнули строительные леса, и рабочие упали с высоты. (...) Девять человек с травмами различной степени тяжести были доставлены спасателями КЧС в Национальный медицинский центр Душанбе. Один из них отказался от госпитализации - его состояние удовлетворительное", - сообщила агентству начальника пресс-центра КЧС Таджикистана Умеда Юсуфи.
Центральная соборная мечеть, которая должна стать крупнейшей в Центральной Азии, строится в северной части Душанбе на площадке в 12 гектаров. Первый камень в ее фундамент президент Таджикистана Эмомали Рахмон заложил в октябре 2009 года.
Ожидается, что мечеть будет иметь четыре минарета высотой 75 метров, главный купол, высота которого составит 47 метров, и 20 малых куполов. Кроме мечети на территории комплекса будет располагаться музей, библиотека, конференц-залы, залы для приемов и учебные залы как для мужчин, так для женщин. Площадь всех помещений мечети составит 30 тыс. кв. метров.
Центральная соборная мечеть Душанбе сможет вмещать 120 тыс. человек. Стоимость проекта составляет $100 млн. Катар финансирует 70% стоимости проекта, 30% финансирует правительство Таджикистана.
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