Equinor и Минэнерго Азербайджана договорились о сотрудничестве в сфере возобновляемых источников энергии

Министерство энергетики Азербайджана совместно с норвежской компанией Equinor проведут оценку потенциала возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Азербайджане.
«Equinor и Минэнерго в понедельник подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ определяет основные принципы двухстороннего сотрудничества в сфере использования ВИЭ, оценки потенциала этой сферы и сотрудничества для создания условий по инвестированию в ее развитие», - отмечается в совместном сообщении компании и министерства энергетики.
По данным ведомства, меморандум обеспечит деятельность в сфере развития проектов по ВИЭ в Азербайджане, их финансирования, а также строительства, эксплуатации и обслуживания соответствующей инфраструктуры.
Документ подписали заместитель министра энергетики Самир Велиев и менеджер Equinor Absheron AS по Азербайджану Фавад Гураиши.
С.Велиев на церемонии подписания отметил, что этот меморандум является первым шагом, предпринятыми сторонами для развития сферы ВИЭ.
Ф.Гураиши, в свою очередь, подчеркнул, что развитие возобновляемых источников энергии является одним из основных приоритетных направлений для Equinor. Он подчеркнул, что компания намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в этой сфере, чтобы создать возможности для реализации интересов обеих стран в этой сфере.
По данным Минэнерго, доля производства электроэнергии за счёт альтернативных источников энергии в Азербайджане в настоящее время составляет 18%. Основная часть приходится на гидроэлектростанции.
Азербайджан планирует к 2030 году довести установленную мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 3461 МВт.
Н.Аббасова
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