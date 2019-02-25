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ТЭК 25.02.2019 15:07

Equinor и Минэнерго Азербайджана договорились о сотрудничестве в сфере возобновляемых источников энергии

Министерство энергетики Азербайджана совместно с норвежской компанией Equinor проведут оценку потенциала возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Азербайджане.

«Equinor и Минэнерго в понедельник подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ определяет основные принципы двухстороннего сотрудничества в сфере использования ВИЭ, оценки потенциала этой сферы и сотрудничества для создания условий по инвестированию в ее развитие», - отмечается в совместном сообщении компании и министерства энергетики.

По данным ведомства, меморандум обеспечит деятельность в сфере развития проектов по ВИЭ в Азербайджане, их финансирования, а также строительства, эксплуатации и обслуживания соответствующей инфраструктуры.

Документ подписали заместитель министра энергетики Самир Велиев и менеджер Equinor Absheron AS по Азербайджану Фавад Гураиши.

С.Велиев на церемонии подписания отметил, что этот меморандум является первым шагом, предпринятыми сторонами для развития сферы ВИЭ.

Ф.Гураиши, в свою очередь, подчеркнул, что развитие возобновляемых источников энергии является одним из основных приоритетных направлений для Equinor. Он подчеркнул, что компания намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в этой сфере, чтобы создать возможности для реализации интересов обеих стран в этой сфере.

По данным Минэнерго, доля производства электроэнергии за счёт альтернативных источников энергии в Азербайджане в настоящее время составляет 18%. Основная часть приходится на гидроэлектростанции.

Азербайджан планирует к 2030 году довести установленную мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 3461 МВт.

Н.Аббасова

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Тэги: ВИЭ, EQUINOR, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]