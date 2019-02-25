США и КНДР заканчивают согласование повестки саммита лидеров обеих стран в Ханое - СМИ

Представители США и КНДР, ведущие переговоры в рамках подготовки саммита между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНДР Ким Чен Ыном, близки к окончательному согласованию плана двухдневных переговоров и их повестки дня, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на источники.

"Обе стороны вели подробные переговоры. Они (участники команд по подготовке саммита - ИФ) ведут гораздо более серьезные обсуждения, чем при подготовке первого саммита, который состоялся в Сингапуре год назад", - рассказал агентству источник в дипломатических кругах.

Д.Трамп и Ким Чен Ын проведут переговоры во вьетнамском городе Ханой 27-28 февраля. 27 февраля лидеры двух стран примут участие в совместном ужине, который, по всей вероятности, пройдет в Ханойском оперном театре.

Отмечается, что в ходе саммита стороны могут прийти к договоренностям о ликвидации Ядерного научно-исследовательского центра в Йонбене, который является главный центром ядерных разработок КНДР.

Также ожидается, что стороны могут прийти к окончательному утверждению декларации об окончании Корейской войны 1950-1953 гг., по итогам которой между Севером и Югом действует договор о перемирии, в то время как мирный договор до сих пор не был подписан.

Ранее в понедельник сообщалось, что Д.Трамп прибудет в Ханой вечером во вторник, накануне встречи с Ким Чен Ыном. Лидер КНДР также прибудет во Вьетнам за день до саммита.