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Макроэкономика 25.02.2019 15:29

Азербайджан продолжит привлекать иностранные инвестиции в ненефтяную отрасль – Алиев

Экономика Азербайджана представляет большой интерес для крупного иностранного бизнеса, заявил президент Ильхам Алиев.

«Переговоры и встречи, которые я провел в январе в рамках Давосского экономического форума, показали, что крупный бизнес интересуется экономикой Азербайджана. Число компаний, желающих сотрудничать с Азербайджаном, инвестировать в нашу экономику, увеличивается», - сказал И. Алиев в понедельник на совещании, посвященном экономическим и социальным вопросам.

По его словам, «приоритетом на ближайшие годы является привлечение иностранных инвестиций в ненефтяной сектор Азербайджана».

Глава государства отметил, что Азербайджан также продолжит сотрудничество с ведущими международными финансовыми институтами – Всемирным банком, Азиатским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком.

«Мы ведем очень плодотворное и деловое сотрудничество с данными финансовыми институтами, и я уверен, что это сотрудничество будет продолжено и в будущем», - отметил И. Алиев.

А.Мамедов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]