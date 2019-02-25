Азербайджан продолжит привлекать иностранные инвестиции в ненефтяную отрасль – Алиев

Экономика Азербайджана представляет большой интерес для крупного иностранного бизнеса, заявил президент Ильхам Алиев.
«Переговоры и встречи, которые я провел в январе в рамках Давосского экономического форума, показали, что крупный бизнес интересуется экономикой Азербайджана. Число компаний, желающих сотрудничать с Азербайджаном, инвестировать в нашу экономику, увеличивается», - сказал И. Алиев в понедельник на совещании, посвященном экономическим и социальным вопросам.
По его словам, «приоритетом на ближайшие годы является привлечение иностранных инвестиций в ненефтяной сектор Азербайджана».
Глава государства отметил, что Азербайджан также продолжит сотрудничество с ведущими международными финансовыми институтами – Всемирным банком, Азиатским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком.
«Мы ведем очень плодотворное и деловое сотрудничество с данными финансовыми институтами, и я уверен, что это сотрудничество будет продолжено и в будущем», - отметил И. Алиев.
А.Мамедов
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