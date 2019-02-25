Нефтяной рынок держится у трехмесячного максимума, Brent стабильна на уровне $67,1 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе торгов в понедельник после подъема до максимальных уровней с ноября по итогам прошлой недели.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:17 понизилась на $0,03 (0,04%), до $67,09 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,11 (0,19%) - до $57,37 за баррель.

Позитивным фактором для нефтяного рынка стали заявления президента США Дональда Трампа о том, что он отложит увеличение пошлин на товары китайского экспорта, запланированное на 1 марта, так как видит "значительный прогресс" в торговых переговорах с Пекином.

"Оптимизм по поводу заключения торговой сделки в ближайшей перспективе обоснован, - отметил старший аналитик Danske Bank Йенс Педерсен. - Возможно, рост спроса также ускорится, что создаст благоприятную ситуацию на нефтяном рынке".

Тем временем аналитики банка Goldman Sachs полагают, что котировки Brent вполне могут вырасти на 12% с текущего уровня, до $70-75 за баррель, в ближайшем будущем на фоне усилий ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Вместе с тем ралли может оказаться недолговечным, отметил старший аналитик банка Джеффри Карри.

Дополнительную поддержку рынку оказали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, указавшие на первое за три недели снижение числа действующих нефтедобывающих установок в США. Число установок уменьшилось на прошлой неделе на 4 - до 853.