Путин и Пашинян обсудили вопросы сотрудничества России и Армении, региональные проблемы

В ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсуждены вопросы развития российско-армянского сотрудничества, а также региональные проблемы, сообщила пресс-служба Кремля.