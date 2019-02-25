Время и место новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху пока не определены - МИД

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по нагорно-карабахскому урегулированию прорабатывается, время и место встречи пока не определены, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Встреча глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху находится на повестке дня. Это обсуждалось и во время недавнего визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион», - заявила Л.Абдуллаева на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, точное место и дата встречи министров пока не определены.

Ф.Исазаде