Время и место новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху пока не определены - МИД

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по нагорно-карабахскому урегулированию прорабатывается, время и место встречи пока не определены, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
«Встреча глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху находится на повестке дня. Это обсуждалось и во время недавнего визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион», - заявила Л.Абдуллаева на пресс-конференции в понедельник.
По ее словам, точное место и дата встречи министров пока не определены.
Ф.Исазаде
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