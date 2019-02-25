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Карабахский конфликт 25.02.2019 15:43

Время и место новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху пока не определены - МИД

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по нагорно-карабахскому урегулированию прорабатывается, время и место встречи пока не определены, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Встреча глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху находится на повестке дня. Это обсуждалось и во время недавнего визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион», - заявила Л.Абдуллаева на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, точное место и дата встречи министров пока не определены.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]