Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров примет участие 4 марта в Бухаресте в министерской встрече по проекту международного транспортного маршрута "Каспийское море – Черное море" (МТК-КМЧМ).

«Э.Мамедъяров примет участие во встрече глав МИД Азербайджана, Грузии, Туркменистана и Румынии 4 марта 2019 года в Бухаресте, на ней будет обсуждаться этот транспортный маршрут», заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, 1-2 марта Э.Мамедъяров примет участие в 46-ой сессии СМИД Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Абу-Даби.

Л.Абдуллаева добавила, что Э.Мамедъяров в марте также совершит официальный визит в Тегеран, где проведет переговоры с иранским коллегой.

Инициатором создания нового транспортного маршрута являются Румыния и Туркменистан. Новый транспортный маршрут создается на базе Транскаспийского и Лазуритового коридоров.

Ф.Исазаде