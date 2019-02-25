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Внешняя политика 25.02.2019 15:44

Глава МИД Азербайджана примет участие в обсуждениях по новому транспортному маршруту "Каспийское море – Черное море" в Бухаресте

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров примет участие 4 марта в Бухаресте в министерской встрече по проекту международного транспортного маршрута "Каспийское море – Черное море" (МТК-КМЧМ).

«Э.Мамедъяров примет участие во встрече глав МИД Азербайджана, Грузии, Туркменистана и Румынии 4 марта 2019 года в Бухаресте, на ней будет обсуждаться этот транспортный маршрут», заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, 1-2 марта Э.Мамедъяров примет участие в 46-ой сессии СМИД Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Абу-Даби.

Л.Абдуллаева добавила, что Э.Мамедъяров в марте также совершит официальный визит в Тегеран, где проведет переговоры с иранским коллегой.

Инициатором создания нового транспортного маршрута являются Румыния и Туркменистан. Новый транспортный маршрут создается на базе Транскаспийского и Лазуритового коридоров.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, РУМЫНИЯ, МАРШРУТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]