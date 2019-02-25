Баку и Ереван ведут работу по организации встречи лидеров Азербайджана и Армении по Карабаху

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева подтвердила подготовку к проведению встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках нагорно-карабахского урегулирования.
«Конкретной информации по срокам встречи лидеров Азербайджана и Армении нет. В этом направлении продолжается работы», - сказала Л.Абдуллаева на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Как сообщалось ранее, неформальная встреча лидеров Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию состоялась 22 января 2019 года на «полях» Давосского экономического форума.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»