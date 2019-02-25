Баку и Ереван ведут работу по организации встречи лидеров Азербайджана и Армении по Карабаху

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева подтвердила подготовку к проведению встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках нагорно-карабахского урегулирования.

«Конкретной информации по срокам встречи лидеров Азербайджана и Армении нет. В этом направлении продолжается работы», - сказала Л.Абдуллаева на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Как сообщалось ранее, неформальная встреча лидеров Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию состоялась 22 января 2019 года на «полях» Давосского экономического форума.

Ф.Исазаде