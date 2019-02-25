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Карабахский конфликт 25.02.2019 15:51

Баку и Ереван ведут работу по организации встречи лидеров Азербайджана и Армении по Карабаху

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева подтвердила подготовку к проведению встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках нагорно-карабахского урегулирования.

«Конкретной информации по срокам встречи лидеров Азербайджана и Армении нет. В этом направлении продолжается работы», - сказала Л.Абдуллаева на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Как сообщалось ранее, неформальная встреча лидеров Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию состоялась 22 января 2019 года на «полях» Давосского экономического форума.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]