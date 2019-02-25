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Дальнее зарубежье 25.02.2019 17:49

США настроены на серьезный разговор с талибами - спецпредставитель

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад рассчитывает на более серьезный разговор в ходе стартующего в понедельник в столице Катара Дохе очередного раунда переговоров с представителями радикального движения "Талибан" .

"Приехал в Доху для встречи с более авторитетной делегацией талибов. Это может быть существенным моментом. Теперь работа начнется всерьез", - написал американский спецпредставитель в понедельник в своем микроблоге в Твиттере.

Он выразил благодарность Катара за гостеприимство и Пакистану за то, что тот "облегчил поездку".

Ранее в понедельник информационное агентство Associated Press сообщило, что в нынешнем раунде переговоров примет участие заместитель главы "Талибана" по политическим вопросам Мулла Гани Барадар.

Представители талибов заявлялИ перед нынешними переговорами, что на них речь пойдет о выводе американского военного контингента из Афганистана.

Между тем З.Халилзад заявлял, что будет поощрять группировку "Талибан" начать диалог с законным правительством Афганистана, а также призовет талибов согласиться на прекращение огня.

Талибы отказываются вести переговоры с нынешним правительством Афганистана до полного вывода из страны иностранных войск и заявляют о готовности говорить только с американцами.

Между тем исполняющий обязанности главы американского Минобороны Патрик Шанахан заявлял в середине февраля, что США не собираются сокращать войска в Афганистане в одностороннем порядке, а будут координировать этот процесс с НАТО.

"Не будет одностороннего сокращения войск в Афганистане, оно будет скоординированным. Мы будет работать вместе с нашими союзниками по НАТО", - отмечал глава Пентагона в ходе встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

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Тэги: США, ТАЛИБЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]