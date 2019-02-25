США настроены на серьезный разговор с талибами - спецпредставитель

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад рассчитывает на более серьезный разговор в ходе стартующего в понедельник в столице Катара Дохе очередного раунда переговоров с представителями радикального движения "Талибан" .

"Приехал в Доху для встречи с более авторитетной делегацией талибов. Это может быть существенным моментом. Теперь работа начнется всерьез", - написал американский спецпредставитель в понедельник в своем микроблоге в Твиттере.

Он выразил благодарность Катара за гостеприимство и Пакистану за то, что тот "облегчил поездку".

Ранее в понедельник информационное агентство Associated Press сообщило, что в нынешнем раунде переговоров примет участие заместитель главы "Талибана" по политическим вопросам Мулла Гани Барадар.

Представители талибов заявлялИ перед нынешними переговорами, что на них речь пойдет о выводе американского военного контингента из Афганистана.

Между тем З.Халилзад заявлял, что будет поощрять группировку "Талибан" начать диалог с законным правительством Афганистана, а также призовет талибов согласиться на прекращение огня.

Талибы отказываются вести переговоры с нынешним правительством Афганистана до полного вывода из страны иностранных войск и заявляют о готовности говорить только с американцами.

Между тем исполняющий обязанности главы американского Минобороны Патрик Шанахан заявлял в середине февраля, что США не собираются сокращать войска в Афганистане в одностороннем порядке, а будут координировать этот процесс с НАТО.

"Не будет одностороннего сокращения войск в Афганистане, оно будет скоординированным. Мы будет работать вместе с нашими союзниками по НАТО", - отмечал глава Пентагона в ходе встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.