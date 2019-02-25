В посольстве России в Азербайджане отмечают положительную динамику двусторонних отношений

Старший советник посольства России в Азербайджане Артем Барков отмечает положительную динамику развития двусторонних отношений между Баку и Москвой.
«Отношения между Россией и Азербайджаном поддерживаются на высоком уровне. Баку стал местом традиционных встреч с российскими делегациями. Частота таких встреч говорит о том, что отношения развиваются в положительную сторону», - сказал А.Барков в понедельник на азербайджано-российской конференции «Построение общего будущего, поиск общего прошлого и развитие общего настоящего».
Он также отметил положительную динамику межпарламентских связей между Азербайджаном и Россией. «Мы находим время развивать российско-азербайджанские отношения», - сказал представитель российской дипмиссии в Баку.
«В эти дни Азербайджан отмечает очередную годовщину трагической даты резни в Ходжалы, которая оценивается как геноцид. Мы разделяем скорбь с нашими братьями, и надеемся, что преступления такого рода против человечности никогда не повторятся», - заявил директор Института политических исследований, генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков.
Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов также выразил соболезнование в связи с многочисленными жертвами Ходжалинского геноцида. «Сегодняшнее мероприятие проходит накануне очередной даты трагедии Ходжалы. Наше представительство находится на проспекте Ходжалы, и все мы скорбим и соболезнуем азербайджанскому народу», - сказал он.
Р.Бабаев
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