Министром национальной экономики Казахстана назначен Руслан Даленов - указ

Исполняющий обязанности первого заместителя министра национальной экономики Казахстана Руслан Даленов указом президента Нурсултана Назарбаева назначен министром национальной экономики, сообщила пресс-служба главы государства.

"Назначить Даленова Руслана Ерболатовича министром национальной экономики Республики Казахстан", - говорится в указе.

Р.Даленов сменил в этой должности Тимура Сулейменова.

44-летний Р.Даленов занимал должность первого заместителя министра национальной экономики Казахстана с апреля 2017 года. До этого он работал заместителем министра финансов.