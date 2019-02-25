Трамп снова недоволен ростом цен на нефть, призывает ОПЕК обеспечить их снижение

Президент США Дональд Трамп в понедельник снова выразил недовольство ростом цен на нефть и призвал ОПЕК ограничить меры, направленные на их повышение.

"Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он уязвим", - написал американский президент в Twitter.

Ранее в феврале нефть Brent и WTI обновила максимумы с осени прошлого года на фоне сигналов о сокращении нефтедобычи ОПЕК+.

Весь прошлый год Д.Трамп крайне негативно реагировал на повышение нефтяных цен и радовался, когда они снижались.

В ходе торгов в понедельник нефть Brent с поставкой в апреле стабильна чуть выше $67 за баррель, а апрельская WTI подорожала на 0,2% - до $57,39 за баррель.