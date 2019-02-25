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ТЭК 25.02.2019 16:12

Трамп снова недоволен ростом цен на нефть, призывает ОПЕК обеспечить их снижение

Президент США Дональд Трамп в понедельник снова выразил недовольство ростом цен на нефть и призвал ОПЕК ограничить меры, направленные на их повышение.

"Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он уязвим", - написал американский президент в Twitter.

Ранее в феврале нефть Brent и WTI обновила максимумы с осени прошлого года на фоне сигналов о сокращении нефтедобычи ОПЕК+.

Весь прошлый год Д.Трамп крайне негативно реагировал на повышение нефтяных цен и радовался, когда они снижались.

В ходе торгов в понедельник нефть Brent с поставкой в апреле стабильна чуть выше $67 за баррель, а апрельская WTI подорожала на 0,2% - до $57,39 за баррель.

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Тэги: США, ТРАМП, НЕФТЬ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]