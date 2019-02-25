ЕС пока исходит из того, что Brexit состоится 29 марта - представитель Еврокомиссии

Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева расценила как спекуляции сообщения в европейской прессе о переносе сроков Brexit.

"Уже неоднократно говорилось, что для продления срока (Brexit - ИФ) Соединенное Королевство должно для начала попросить об этом. И нужно, чтобы союз в составе 27 государств затем единогласно согласился с этим", - сообщила пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос.

"Пока этого не было - ни первого, ни второго. Следовательно, мы продолжаем работать над той же датой Brexit - 29 марта 2019 года", - продолжила она.

Она сослалась на слова председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который, по ее мнению, очень ясно говорил, что Великобритания сама выбрала эту дату, и в ЕС ориентируются на нее.