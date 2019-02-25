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Дальнее зарубежье 25.02.2019 18:32

ЕС пока исходит из того, что Brexit состоится 29 марта - представитель Еврокомиссии

Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева расценила как спекуляции сообщения в европейской прессе о переносе сроков Brexit.

"Уже неоднократно говорилось, что для продления срока (Brexit - ИФ) Соединенное Королевство должно для начала попросить об этом. И нужно, чтобы союз в составе 27 государств затем единогласно согласился с этим", - сообщила пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос.

"Пока этого не было - ни первого, ни второго. Следовательно, мы продолжаем работать над той же датой Brexit - 29 марта 2019 года", - продолжила она.

Она сослалась на слова председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который, по ее мнению, очень ясно говорил, что Великобритания сама выбрала эту дату, и в ЕС ориентируются на нее.

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Тэги: ЕС, BREXIT, СРОКИ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]