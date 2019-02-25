Нефть отреагировала падением на слова Трампа о завышенных ценах

Президент США Дональд Трамп в понедельник снова выразил недовольство ростом цен на нефть и призвал ОПЕК ограничить меры, направленные на их повышение.
Нефть эталонных марок была почти стабильна до его твита, но затем перешла к снижению: апрельский контракт на WTI упал на 1,2%, до $56,6 за баррель, Brent с поставкой в апреле подешевела на 0,7%, до $66,66 за баррель.
"Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он уязвим", - написал американский президент в Twitter.
Весь прошлый год Д.Трамп крайне негативно реагировал на повышение нефтяных цен и радовался, когда они снижались.
Ранее в феврале нефть Brent и WTI обновила максимумы с осени прошлого года на фоне сигналов о сокращении нефтедобычи ОПЕК+.
С начала года нефть обеих эталонных марок подорожала более чем на четверть.
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