Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-начальника Генштаба ВСУ Заманы

Сотрудники военной прокуратуры совместно с СБУ задержали бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
"Военная прокуратура совместно с СБУ задержала экс-начальника Генштаба В.Заману. Во врученном подозрении говорится, что в период 2012-2014 годов он лично сократил состав ВСУ больше, чем предполагалось законом, расформировал 70 воинских частей и соединений, в том числе - зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации свел до эскадрильи", - написал Ю.Луценко в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.
По утверждению генпрокурора, в эти годы произошло уничтожение военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию в 2014 году, а реформа структуры ВСУ "фактически готовила аннексию Крыма и "Новороссии".
"Кроме этого именно В.Замана издал директиву, которой подчинил руководителю Военно-морских сил все части тактической группы "Крым" ВСУ, что фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих в мирное время российской агрессии", - написал Ю.Луценко.
Генпрокурор Украины отметил, что это уже четвертое подозрение высшим военным руководителям за государственную измену.
Ранее в понедельник главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что В.Замана был уведомлен о подозрении в совершении государственной измены.
"Расследование... завершилось объявлением подозрения бывшему начальнику генштаба... Замана подозревается в совершении преступления по ч.1 ст. 111 "госизмена", - сказал он на брифинге в Генеральной прокуратуре Украины.
В.Замана ранее занимал должности командующего Военно-морскими силами ВСУ, а также начальника Генерального штаба ВСУ (18 февраля 2012 - 19 февраля 2014гг). В день увольнения его с должности начальника Генштаба тогдашний президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил его заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
22 февраля того же года Верховная Рада назначила В.Замана уполномоченным по контролю за деятельностью Минобороны Украины. Занимал он эту должность по июнь 2014 года.
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