Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.928 RUR   0.026 GBR   2.2218 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.96 -0.20 Brent 67.07 -0.01

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 28 Фев 1 Мар

СНГ 25.02.2019 19:03

Молдавские социалисты допускают проведение новых выборов

Лидирующая на выборах в парламент Молдавии Партия социалистов не исключила проведения досрочных выборов.

"У нас есть еще вопросы по этим выборам. Пока рано говорить о том, что будет дальше. Мы не уверены, что кому-то удастся сформировать большинство. Мы не исключаем, что в этой ситуации возможны новые досрочные выборы", - заявила лидер ПСРМ Зинаида Гречанная.

Она также заявила, что социалисты намерены оспаривать результаты выборов "ввиду имеющихся грубых нарушений". "Выборы были сложными и сопровождались множеством нарушений. У нас много вопросов по разным участкам, включая два участка в Приднестровском регионе. Непонятная ситуация сложилась по двум участкам в Кишиневе и по двум - по республике. Соответствующие обращения направлены в адрес окружкомов и в ЦИК. После того, как мы получим ответы, сможем высказаться относительно легитимности этих выборов",- сказала З.Гречанная.

Юрист ПСРМ, советник президента Молдавии Максим Лебединский пояснил, что "имеются вопросы и по шести одномандатным округам". "Имело место использование административного ресурса, подкупа или попыток подкупа избирателей, организованного их подвоза в этих округах. Все это повлияло на результат голосования, и считаем, что там должны пройти повторные выборы", - сказал М.Лебединский, добавив, что ПСРМ обратится по данному поводу в суд.

По предварительным данным, на парламентских выборах ПСРМ получила в общей сложности 34 мандата, Демпартия - 31 мандат, блок ACUM - 26, Партия Шора - 7. В парламент проходят три независимых депутата.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ПАРТИЯ, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Додон и Партия социалистов Молдавии намерены отстаивать институт президентства в стране Молдавские либералы начали сбор подписей за импичмент Додона Либерально-демократическая партия молдавского премьера Влада Филата выходит из правящей коалиции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]