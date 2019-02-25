Молдавские социалисты допускают проведение новых выборов

Лидирующая на выборах в парламент Молдавии Партия социалистов не исключила проведения досрочных выборов.
"У нас есть еще вопросы по этим выборам. Пока рано говорить о том, что будет дальше. Мы не уверены, что кому-то удастся сформировать большинство. Мы не исключаем, что в этой ситуации возможны новые досрочные выборы", - заявила лидер ПСРМ Зинаида Гречанная.
Она также заявила, что социалисты намерены оспаривать результаты выборов "ввиду имеющихся грубых нарушений". "Выборы были сложными и сопровождались множеством нарушений. У нас много вопросов по разным участкам, включая два участка в Приднестровском регионе. Непонятная ситуация сложилась по двум участкам в Кишиневе и по двум - по республике. Соответствующие обращения направлены в адрес окружкомов и в ЦИК. После того, как мы получим ответы, сможем высказаться относительно легитимности этих выборов",- сказала З.Гречанная.
Юрист ПСРМ, советник президента Молдавии Максим Лебединский пояснил, что "имеются вопросы и по шести одномандатным округам". "Имело место использование административного ресурса, подкупа или попыток подкупа избирателей, организованного их подвоза в этих округах. Все это повлияло на результат голосования, и считаем, что там должны пройти повторные выборы", - сказал М.Лебединский, добавив, что ПСРМ обратится по данному поводу в суд.
По предварительным данным, на парламентских выборах ПСРМ получила в общей сложности 34 мандата, Демпартия - 31 мандат, блок ACUM - 26, Партия Шора - 7. В парламент проходят три независимых депутата.
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