В Берлине поддерживают идею введения санкций против Мадуро и его ближайшего окружения

Германия выступает за введение санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его ближайших соратников за жестокость в отношении оппозиции, заявила в понедельник официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Мы выступаем за санкции против Мадуро и людей, которые особо к нему приближены, но в то же время (за такие санкции - ИФ), которые не ухудшат положение граждан Венесуэлы", - приводят западные СМИ слова М.Адебар.

Ранее американская газета The Washington Post сообщала, что после провала 23 февраля операции по доставке в Венесуэлу гуманитарной помощи из Колумбии и Бразилии США на этой неделе планируют активизировать давление на режим Н.Мадуро.

Американский Минфин уже ввел санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Эти меры позволят США конфисковать активы компании в $7 млрд. Кроме того, PDVSA за год лишится прибыли в $11 млрд.

Еще в 2018 году после президентских выборов в Венесуэле страны ЕС ввели персональные санкции в отношении ряда венесуэльских чиновников за "причастность к нарушению прав человека". После обострения политического кризиса в стране в ЕС отмечали, что не исключают новых санкций в отношении властей в Каракасе.