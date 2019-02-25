Баку и Брюссель на заседании Комитета сотрудничества обсудят Карабах и двусторонние отношения

Заседание Комитета сотрудничества ЕС-Азербайджан пройдет 27-28 февраля в Брюсселе, сообщали агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева.
"Очередное 16-ое заседание Комитета сотрудничества ЕС-Азербайджан состоится 27-28 февраля в Брюсселе. Нашу делегацию возглавит замминистра иностранных дел Махмуд Мамед-Гулиев", - сказала Л.Абдуллаева.
По ее словам, стороны в рамках заседания обсудят вопросы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, текущее состояние переговоров Азербайджан-ЕС по новому соглашению о стратегическом партнерстве, очередные шаги по реализации Документа по приоритетам партнерству.
«Наряду с этим, будут обсуждены вопросы взаимного сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, торговли, образования и науки»,- отметила она.
Комитет сотрудничества Азербайджан-ЕС создан на основе соглашения о сотрудничестве и функционирует с 1999 года. Комитет является институциональной структурой, контролирующей реализацию соглашения о сотрудничестве. Заседания Комитета проводятся в Баку и Брюсселе поочередно.
Ф.Исазаде
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