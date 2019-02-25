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Внешняя политика 25.02.2019 16:45

Баку и Брюссель на заседании Комитета сотрудничества обсудят Карабах и двусторонние отношения

Заседание Комитета сотрудничества ЕС-Азербайджан пройдет 27-28 февраля в Брюсселе, сообщали агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева.

"Очередное 16-ое заседание Комитета сотрудничества ЕС-Азербайджан состоится 27-28 февраля в Брюсселе. Нашу делегацию возглавит замминистра иностранных дел Махмуд Мамед-Гулиев", - сказала Л.Абдуллаева.

По ее словам, стороны в рамках заседания обсудят вопросы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, текущее состояние переговоров Азербайджан-ЕС по новому соглашению о стратегическом партнерстве, очередные шаги по реализации Документа по приоритетам партнерству.

«Наряду с этим, будут обсуждены вопросы взаимного сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, торговли, образования и науки»,- отметила она.

Комитет сотрудничества Азербайджан-ЕС создан на основе соглашения о сотрудничестве и функционирует с 1999 года. Комитет является институциональной структурой, контролирующей реализацию соглашения о сотрудничестве. Заседания Комитета проводятся в Баку и Брюсселе поочередно.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЕС, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]