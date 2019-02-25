Юнкер и Мэй рассчитывают завершить уточнения к документам о Brexit к саммиту ЕС 21 марта

Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева назвала конструктивной встречу председателя ЕК Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в понедельник "на полях" саммита ЕС - ЛАГ в Шарм-эль-Шейхе.

"Состоялось еще одно конструктивное совещание между председателем комиссии и британским премьер-министром. Они подвели итог работе, проделанной в течение последних дней их командами. Был достигнут большой прогресс по трем направлениям, определенным председателем и премьер-министром во время совещания 20 февраля", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Она отметила, что речь идет о политической декларации, работе над положениями будущего альтернативного механизма и дополнительных гарантиях по страховочному плану для ирландской границы - backstop.

Стороны подтвердили их стремление завершить это к заседанию Европейского совета 21 марта.

М.Андреева сообщила, что 26 февраля главный переговорщик ЕС Мишель Барнье встретится со своим британским коллегой в Брюсселе для "продолжения работы в конструктивном духе".