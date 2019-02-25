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Дальнее зарубежье 25.02.2019 19:28

Юнкер и Мэй рассчитывают завершить уточнения к документам о Brexit к саммиту ЕС 21 марта

Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева назвала конструктивной встречу председателя ЕК Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в понедельник "на полях" саммита ЕС - ЛАГ в Шарм-эль-Шейхе.

"Состоялось еще одно конструктивное совещание между председателем комиссии и британским премьер-министром. Они подвели итог работе, проделанной в течение последних дней их командами. Был достигнут большой прогресс по трем направлениям, определенным председателем и премьер-министром во время совещания 20 февраля", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Она отметила, что речь идет о политической декларации, работе над положениями будущего альтернативного механизма и дополнительных гарантиях по страховочному плану для ирландской границы - backstop.

Стороны подтвердили их стремление завершить это к заседанию Европейского совета 21 марта.

М.Андреева сообщила, что 26 февраля главный переговорщик ЕС Мишель Барнье встретится со своим британским коллегой в Брюсселе для "продолжения работы в конструктивном духе".

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, BREXIT, ДОКУМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]