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Дальнее зарубежье 25.02.2019 19:43

В ЕС выступают против военного решения политического кризиса в Венесуэле

Политический кризис в Венесуэле должен быть решен мирным путем, заявила в понедельник официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич.

"Мы должны избежать военного вмешательства (в Венесуэлу - ИФ)", - сказала она журналистам на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, необходимо искать мирное политическое и демократическое решение венесуэльского кризиса.

"Очевидно, что этот подход исключает применение силы", - подчеркнула М.Коцьянчич.

Накануне Ф.Могерини заявила, что истоки продолжающегося кризиса в Венесуэле являются политическими и институциональными, поэтому его решение может быть только политическим.

В Евросоюзе считают, что народ Венесуэлы уже сильно пострадал, и настало время позволить ему самому определить свое будущее.

В Венесуэле в настоящее время наблюдается политический кризис. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы. Венесуэльский президент Николас Мадуро считает действия оппозиции незаконными.

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Тэги: ЕВРОПА, ВЕНЕСУЭЛА, ВМЕШАТЕЛЬСТВО, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]