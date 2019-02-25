В ЕС выступают против военного решения политического кризиса в Венесуэле

Политический кризис в Венесуэле должен быть решен мирным путем, заявила в понедельник официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич.

"Мы должны избежать военного вмешательства (в Венесуэлу - ИФ)", - сказала она журналистам на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, необходимо искать мирное политическое и демократическое решение венесуэльского кризиса.

"Очевидно, что этот подход исключает применение силы", - подчеркнула М.Коцьянчич.

Накануне Ф.Могерини заявила, что истоки продолжающегося кризиса в Венесуэле являются политическими и институциональными, поэтому его решение может быть только политическим.

В Евросоюзе считают, что народ Венесуэлы уже сильно пострадал, и настало время позволить ему самому определить свое будущее.

В Венесуэле в настоящее время наблюдается политический кризис. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы. Венесуэльский президент Николас Мадуро считает действия оппозиции незаконными.