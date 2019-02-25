Трамп уверен, что Ким Чен Ын примет мудрые решения на саммите во Вьетнаме

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что ждет от лидера КНДР Ким Чен Ына мудрых решений на встрече глав двух государств.

"Председатель КНДР примет мудрые решения", - написал американский президент в Twitter.

"Направляюсь... во Вьетнам на очень важный саммит с Ким Чен Ыном. При реализации денуклеаризации Северная Корея может быстро стать мощной экономической державой. Без нее она останется там же, где и сейчас", - подчеркнул президент.

Саммит КНДР-США намечен на 27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое.