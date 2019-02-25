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Дальнее зарубежье 25.02.2019 20:00

Трамп уверен, что Ким Чен Ын примет мудрые решения на саммите во Вьетнаме

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что ждет от лидера КНДР Ким Чен Ына мудрых решений на встрече глав двух государств.

"Председатель КНДР примет мудрые решения", - написал американский президент в Twitter.

"Направляюсь... во Вьетнам на очень важный саммит с Ким Чен Ыном. При реализации денуклеаризации Северная Корея может быстро стать мощной экономической державой. Без нее она останется там же, где и сейчас", - подчеркнул президент.

Саммит КНДР-США намечен на 27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое.

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Тэги: США, КНДР, САММИТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]