ЕС и ЛАГ подтвердили приверженность принципу нераспространения ядерного оружия

Евросоюз и Лига арабских государств (ЛАГ) придерживаются принципа нераспространения ядерного оружия и подчеркивают важность этой позиции особенно в ближневосточном регионе, говорится в совместном заявлении ЕС и ЛАГ, опубликованном в понедельник по итогам саммита.

"Мы обсудили важность сохранения принципа нераспространение в мире ядерных вооружений, который основан на Договоре о нераспространении ядерного оружия, а также на цели, которая заключается в том, чтобы на Ближнем Востоке отсутствовали ядерные вооружения или методы их распространения", - отмечается в заявлении по итогам саммита.

Саммит ЕС-ЛАГ проходит 24-25 февраля в Шарм-эш-Шейхе.