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Дальнее зарубежье 25.02.2019 20:34

ЕС и ЛАГ подтвердили приверженность принципу нераспространения ядерного оружия

Евросоюз и Лига арабских государств (ЛАГ) придерживаются принципа нераспространения ядерного оружия и подчеркивают важность этой позиции особенно в ближневосточном регионе, говорится в совместном заявлении ЕС и ЛАГ, опубликованном в понедельник по итогам саммита.

"Мы обсудили важность сохранения принципа нераспространение в мире ядерных вооружений, который основан на Договоре о нераспространении ядерного оружия, а также на цели, которая заключается в том, чтобы на Ближнем Востоке отсутствовали ядерные вооружения или методы их распространения", - отмечается в заявлении по итогам саммита.

Саммит ЕС-ЛАГ проходит 24-25 февраля в Шарм-эш-Шейхе.

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Тэги: ЕВРОПА, ЛАГ, ЯДЕРНОЕ/ОРУЖИЕ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]