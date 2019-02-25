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СНГ 25.02.2019 18:01

ЕС сообщил о продлении на год оружейного эмбарго в отношении Белоруссии и санкций против четверых белорусов

Евросоюз продлил на год запрет на поставку оружия в Белоруссию, сказано в опубликованном в понедельник сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Также на год продлены санкции в отношении четверых белорусов, которых ЕС подозревает в причастности к похищению двух оппозиционеров, предпринимателя и журналиста в 1999-2000 годах.

"Сегодня Совет решил продлить ограничительные меры в отношении Беларуси на один год, до 28 февраля 2020 года. Эти меры включают эмбарго на поставки оружия и оборудования, которые могут быть использованы для внутренних репрессий. Также продлена заморозка активов и запрет на поездки в отношении четырех человек в связи с исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах", - сказано в сообщении.

Одновременно ЕС продлил разрешение на поставку в Белоруссию биатлонных ружей, ряда спортивных винтовок и пистолетов. Как и ранее, поставка этой продукции может осуществляться после предварительного разрешения компетентных органов в каждом конкретном случае. Биатлонные ружья были исключены из оружейного эмбарго в отношении Белоруссии в 2017 году.

Эмбарго на поставки в Белоруссию оружия, которое может быть использовано для внутренних репрессий, было введено в 2011 году. В 2004 году ЕС ввел санкции в отношении четверых бывших должностных лиц Белоруссии. Санкции действуют в отношении бывших руководителей МВД Владимира Наумова и Юрия Сивакова, бывшего главы администрации президента Виктора Шеймана и экс-командира бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрия Павличенко. В Евросоюзе их подозревают в причастности к исчезновению в 1999-2000 годах экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, политика Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского и журналиста Дмитрия Завадского.

В 2016 году ЕС снял почти все санкции в отношении Белоруссии, в том числе персональные санкции в отношении 170 официальных лиц и четырех компаний. Между тем, оружейное эмбарго и санкции в отношении четверых белорусов были сохранены.

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Тэги: ЕС, БЕЛОРУССИЯ, ОРУЖИЕ, ЭМБАРГО


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