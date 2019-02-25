Aztelekom направит около 800 тыс. манатов на закупку ADSL и DSLAM оборудования

ООО «Aztelekom» направит порядка 800 тыс. манатов на закупку ADSL и DSLAM оборудования у китайской компании Huawei International Co. Limited.
Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, Huawei International Co Limited выбрана поставщиком 30,08 тыс. единиц ADSL и 640 единиц DSLAM устройств по итогам соответствующего тендера, проведенного «Aztelekom».
Контакт с данной компанией подписан 8 февраля 2019 года, его стоимость составляет 796 тыс. 4,12 манатов.
Современные устройства DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) относятся к оборудованию нового поколения, которое позволяет операторам подключать абонентов к сетям передачи данных, используя сетевые интерфейсы SDH, ATM и Ethernet.
ООО "Aztelekom" создано в августе 1992 года и объединяет 57 местных Телекоммуникационных компаний. Объединение входит в структуру министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
Н.Аббасова
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