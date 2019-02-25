Aztelekom направит около 800 тыс. манатов на закупку ADSL и DSLAM оборудования

ООО «Aztelekom» направит порядка 800 тыс. манатов на закупку ADSL и DSLAM оборудования у китайской компании Huawei International Co. Limited.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, Huawei International Co Limited выбрана поставщиком 30,08 тыс. единиц ADSL и 640 единиц DSLAM устройств по итогам соответствующего тендера, проведенного «Aztelekom».

Контакт с данной компанией подписан 8 февраля 2019 года, его стоимость составляет 796 тыс. 4,12 манатов.

Современные устройства DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) относятся к оборудованию нового поколения, которое позволяет операторам подключать абонентов к сетям передачи данных, используя сетевые интерфейсы SDH, ATM и Ethernet.

ООО "Aztelekom" создано в августе 1992 года и объединяет 57 местных Телекоммуникационных компаний. Объединение входит в структуру министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Н.Аббасова