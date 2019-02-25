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Транспорт и связь 25.02.2019 17:44

Aztelekom направит около 800 тыс. манатов на закупку ADSL и DSLAM оборудования

ООО «Aztelekom» направит порядка 800 тыс. манатов на закупку ADSL и DSLAM оборудования у китайской компании Huawei International Co. Limited.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, Huawei International Co Limited выбрана поставщиком 30,08 тыс. единиц ADSL и 640 единиц DSLAM устройств по итогам соответствующего тендера, проведенного «Aztelekom».

Контакт с данной компанией подписан 8 февраля 2019 года, его стоимость составляет 796 тыс. 4,12 манатов.

Современные устройства DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) относятся к оборудованию нового поколения, которое позволяет операторам подключать абонентов к сетям передачи данных, используя сетевые интерфейсы SDH, ATM и Ethernet.

ООО "Aztelekom" создано в августе 1992 года и объединяет 57 местных Телекоммуникационных компаний. Объединение входит в структуру министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AZTELEKOM, ОБОРУДОВАНИЕ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]