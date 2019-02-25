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Дальнее зарубежье 25.02.2019 17:46

Мэй считает возможным выход Британии из ЕС с соглашением в установленный срок

У Великобритании есть реальная возможность выйти из ЕС 29 марта с заключенной с Брюсселем сделкой, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в понедельник в рамках саммита ЕС и Лиги арабских государств (ЛАГ).

"Выход из ЕС со сделкой 29 марта вполне достижим", - заявила Т.Мэй на пресс-конференции в Шарм-эль-Шейхе, ее слова приводит телеканал Sky News.

В то же время, британский премьер подчеркнула, что в рамках Brexit остается еще много работы.

По словам премьера, в Египте у нее прошли хорошие встречи с лидерами ЕС.

Т.Мэй отметила, что во вторник ее команда отправится в Брюссель для переговоров по Brexit. Она вновь сообщила, что голосование по сделке с Брюсселем состоится в британской палате общин до 12 марта.

Также премьер подчеркнула, что она не считает перенос сроков Brexit решением проблемы.

"Любая отсрочка - это просто отсрочка, она не решает проблему", - заявила премьер.

Аналогичные заявления премьер уже делала для журналистов по пути на саммит.

Британский парламент в январе отверг согласованную премьер-министром Т.Мэй и Брюсселем сделку по Brexit, так как многих членов парламента не устраивало положение о "страховочном плане" по ирландской границе. "Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в том случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу.

В Брюсселе неоднократно заявляли о нежелании возвращаться к обсуждению документа, в который входит в "страховочный план".

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года, он может состояться как со сделкой с Брюсселем, так и без нее.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ВОЗМОЖНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]