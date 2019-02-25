Мэй считает возможным выход Британии из ЕС с соглашением в установленный срок

У Великобритании есть реальная возможность выйти из ЕС 29 марта с заключенной с Брюсселем сделкой, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в понедельник в рамках саммита ЕС и Лиги арабских государств (ЛАГ).
"Выход из ЕС со сделкой 29 марта вполне достижим", - заявила Т.Мэй на пресс-конференции в Шарм-эль-Шейхе, ее слова приводит телеканал Sky News.
В то же время, британский премьер подчеркнула, что в рамках Brexit остается еще много работы.
По словам премьера, в Египте у нее прошли хорошие встречи с лидерами ЕС.
Т.Мэй отметила, что во вторник ее команда отправится в Брюссель для переговоров по Brexit. Она вновь сообщила, что голосование по сделке с Брюсселем состоится в британской палате общин до 12 марта.
Также премьер подчеркнула, что она не считает перенос сроков Brexit решением проблемы.
"Любая отсрочка - это просто отсрочка, она не решает проблему", - заявила премьер.
Аналогичные заявления премьер уже делала для журналистов по пути на саммит.
Британский парламент в январе отверг согласованную премьер-министром Т.Мэй и Брюсселем сделку по Brexit, так как многих членов парламента не устраивало положение о "страховочном плане" по ирландской границе. "Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в том случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу.
В Брюсселе неоднократно заявляли о нежелании возвращаться к обсуждению документа, в который входит в "страховочный план".
Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года, он может состояться как со сделкой с Брюсселем, так и без нее.
Президенты Грузии и Азербайджана обсудят двусторонние отношения на встрече в Баку 27 февраля
Баку и Брюссель на заседании Комитета сотрудничества обсудят Карабах и двусторонние отношения
В посольстве России в Азербайджане отмечают положительную динамику двусторонних отношений
Бахрейн первым среди государств арабского мира сделал шаг к регулированию криптовалют
Цены на нефть падают на заявлениях Трампа, Brent подешевела до $65,5 за баррель
Exxon пытается заблокировать голосование акционеров по вопросу о выбросах парниковых газов
В Азербайджане повышаются социальные пособия для инвалидов и прочих льготников
Турпоток в Азербайджан в январе увеличился на 3%, удельный вес россиян – 29%
В Азербайджане будут решены социальные проблемы 2,2 млн человек - Алиев
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Совместное заявление Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики в связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Специальное предложение для клиентов от Банка Республика на каждый вторник
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»