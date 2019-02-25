Интервью начальника управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ВТБ (Азербайджан) Эльчина Гасанова

Для стабильного развития предпринимателям всегда необходима надежная финансовая поддержка, поэтому от правильного выбора банка-партнера зависит и успех бизнеса. О востребованных банковских продуктах и преимуществах ВТБ (Азербайджан) в этом сегменте рынка рассказал начальник управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса банка Эльчин Гасанов.

- Какие услуги оказывает банк ВТБ (Азербайджан) корпоративным клиентам?

Развитие корпоративного бизнеса – традиционно одно из приоритетных направлений нашей работы. Мы предлагаем клиентам широкий спектр услуг и выстраиваем с ними крепкие партнерские отношения.

Сегодня ВТБ (Азербайджан) предоставляет предпринимателям как краткосрочные кредиты, кредитные линии и овердрафты, так и бизнес-кредиты сроком до семи лет. Большой популярностью пользуются банковские гарантии и аккредитивы. Они позволяют предпринимателям участвовать в крупных сделках, не используя инструменты традиционного кредитования.

В 2018 году количество выданных банковских гарантий увеличилось вдвое, а объем вырос в восемь раз. Всего в прошлом году мы выдали 46 гарантий, среди которых есть также рублевые и долларовые, на общую сумму 1,5 млн манатов.

Кредитные продукты и документарные операции предлагаются как в местной, так и в иностранных валютах. В данном направлении мы предлагаем клиентам комплексное обслуживание: подготовку условий договора, оценку рисков и расходов и пр. Кроме того, бизнесмены могут воспользоваться услугами расчетно-кассового обслуживания, торгового финансирования, конверсионных операций.

- В чем преимущества сотрудничества с банком ВТБ (Азербайджан)?

Многие предприниматели успешно работают на зарубежных рынках, и эта тенденция продолжает расти. Такой бизнес зачастую нуждается в банке, который станет его надежным партнером. ВТБ (Азербайджан) является частью международной группы ВТБ. И в этом - одно из наших ключевых преимуществ: клиенты могут воспользоваться услугами зарубежных представительств одного банка. Это позволяет им сэкономить как свое время, так и средства.

- Какие тарифы банк предлагает корпоративным клиентам за оказание услуг?





Мы придерживаемся гибкой тарифной политики и используем индивидуальный подход к клиентам. Как часть группы ВТБ мы предлагаем предпринимателям привлекательные условия сотрудничества. К примеру, по международным расчетам в рамках группы существуют льготные тарифы, и благодаря этому наши клиенты могут производить расчетные операции на более выгодных условиях.

- Собираетесь ли вы предоставить корпоративным клиентам новые продукты или услуги в ближайшее время?

Мы ведем непрерывную работу в этом направлении. Одной из приоритетных задач является внедрение продуктов и услуг, упрощающих расчеты между субъектами двух государств и наращивающих экспорт местной продукции на рынки других стран.

В ближайшее время в наших планах - запуск новой линейки пакетов расчетно-кассового обслуживания для малого и среднего предпринимательства. Это позволит клиентам оптимизировать свои расходы на стандартные операции.

Мы живем в период диджитализации, когда конкуренция в сфере предоставления наиболее передовых сервисов очень высока. В этом вопросе банки тоже не являются исключением. Сегодня каждая финансовая организация предлагает клиентам цифровые услуги, приложения. Мы непрерывно совершенствуем функционал нашего мобильного и интернет-банка, стремимся предоставлять максимально удобный мобильный сервис. И в этом направлении видим перспективы для дальнейшего наращивания клиентской базы.