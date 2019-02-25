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Дальнее зарубежье 25.02.2019 17:57

Президенту Финляндии предстоит в среду операция на бедре

Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) ложится на хирургическую операцию.

Как сообщила в понедельник канцелярия главы государства, в среду ему будет сделана операция на бедре.

С.Ниинистё продолжит выполнение своих обязанностей, однако после операции врачи не рекомендуют ему совершать авиаперелеты в течение месяца, отметила канцелярия.

Время проведения медицинского вмешательства было определено заранее. Общественность была уведомлена о состоянии здоровья президента еще в мае минувшего года, он проходит медицинские осмотры регулярно.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МЕДИЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]