Президенту Финляндии предстоит в среду операция на бедре

Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) ложится на хирургическую операцию.

Как сообщила в понедельник канцелярия главы государства, в среду ему будет сделана операция на бедре.

С.Ниинистё продолжит выполнение своих обязанностей, однако после операции врачи не рекомендуют ему совершать авиаперелеты в течение месяца, отметила канцелярия.

Время проведения медицинского вмешательства было определено заранее. Общественность была уведомлена о состоянии здоровья президента еще в мае минувшего года, он проходит медицинские осмотры регулярно.