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СНГ 25.02.2019 20:49

Transparency International поможет Узбекистану в борьбе с коррупцией

Международная правозащитная организация Transparency International поможет повысить эффективность мер, предпринимаемых правительством Узбекистана, по борьбе с коррупцией, сообщила в понедельник журналистам региональный менеджер организации Светлана Савицкая.

"Наша организация заинтересована в налаживании сотрудничества с Узбекистаном, в том числе в сфере повышения эффективности мер, предпринимаемых правительством республики по борьбе с коррупцией", - сказала С.Савицкая.

Она сообщила, что с властями Узбекистана достигнута договоренность о проведении в конце апреля в Ташкенте совместного с Transparency International мероприятия по вопросам внедрения в стране международных стандартов и современных практик в области борьбы с коррупцией.

"Это будет первое мероприятие, которое проведет организация в республике", - отметила С.Савицкая.

Как сообщалось, в ежегодном рейтинге Transparency коррумпированности стран мира Узбекистан по итогам 2018 года набрал 23 балл из 100 возможных (чем меньше баллов, тем выше уровень коррупции) против 22 баллов в 2017 году и 21 балла в 2016 году.

В январе 2017 года в Узбекистане вступил в действие закон "О противодействии коррупции". Месяц спустя президент страны Шавкат Мирзиеев создал Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию коррупции, которую возглавляет генеральный прокурор республики Отабек Муродов. Тогда же в Узбекистане была принята госпрограмма по противодействию коррупции на 2017-2018 годы.

В 2008 году Узбекистан присоединился к конвенции ООН против коррупции, а в 2010 году - к Стамбульскому плану действий Сети по борьбе с коррупцией ОЭСР. Также за последние годы в стране принят ряд важных нормативно-правовых актов по совершенствованию правовых механизмов противодействия коррупции.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРАВОЗАЩИТНИКИ, КОРРУПЦИЯ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]