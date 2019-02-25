Transparency International поможет Узбекистану в борьбе с коррупцией

Международная правозащитная организация Transparency International поможет повысить эффективность мер, предпринимаемых правительством Узбекистана, по борьбе с коррупцией, сообщила в понедельник журналистам региональный менеджер организации Светлана Савицкая.

"Наша организация заинтересована в налаживании сотрудничества с Узбекистаном, в том числе в сфере повышения эффективности мер, предпринимаемых правительством республики по борьбе с коррупцией", - сказала С.Савицкая.

Она сообщила, что с властями Узбекистана достигнута договоренность о проведении в конце апреля в Ташкенте совместного с Transparency International мероприятия по вопросам внедрения в стране международных стандартов и современных практик в области борьбы с коррупцией.

"Это будет первое мероприятие, которое проведет организация в республике", - отметила С.Савицкая.

Как сообщалось, в ежегодном рейтинге Transparency коррумпированности стран мира Узбекистан по итогам 2018 года набрал 23 балл из 100 возможных (чем меньше баллов, тем выше уровень коррупции) против 22 баллов в 2017 году и 21 балла в 2016 году.

В январе 2017 года в Узбекистане вступил в действие закон "О противодействии коррупции". Месяц спустя президент страны Шавкат Мирзиеев создал Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию коррупции, которую возглавляет генеральный прокурор республики Отабек Муродов. Тогда же в Узбекистане была принята госпрограмма по противодействию коррупции на 2017-2018 годы.

В 2008 году Узбекистан присоединился к конвенции ООН против коррупции, а в 2010 году - к Стамбульскому плану действий Сети по борьбе с коррупцией ОЭСР. Также за последние годы в стране принят ряд важных нормативно-правовых актов по совершенствованию правовых механизмов противодействия коррупции.