Президенты Грузии и Азербайджана обсудят двусторонние отношения на встрече в Баку 27 февраля

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 февраля посетит с официальным визитом Азербайджан, сообщает в понедельник администрация грузинского президента.
По сообщению администрации, визит направлен на продолжение и развитие стратегического партнерства с Азербайджаном.
Сообщается, что в ходе встреч в Баку С.Зурабишвили намерена затронуть вопросы углубления политических, экономических, торговых связей между двумя странами, а также развития культурных отношений.
В ходе визита президент Грузии встретится со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
В администрации отмечают, что встреча президентов пройдет как лицом к лицу, так и в расширенном формате с участием представителей правительств.
После встречи С.Зурабишвили и И.Алиев проведут совместную пресс-конференцию.
Также запланированы встречи президента Грузии с премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым и председателем парламента Огтаем Асадовым.
С.Зурабишвили в рамках визита встретится и с представителями деловых кругов.
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