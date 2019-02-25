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Внешняя политика 25.02.2019 19:25

Президенты Грузии и Азербайджана обсудят двусторонние отношения на встрече в Баку 27 февраля

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 февраля посетит с официальным визитом Азербайджан, сообщает в понедельник администрация грузинского президента.

По сообщению администрации, визит направлен на продолжение и развитие стратегического партнерства с Азербайджаном.

Сообщается, что в ходе встреч в Баку С.Зурабишвили намерена затронуть вопросы углубления политических, экономических, торговых связей между двумя странами, а также развития культурных отношений.

В ходе визита президент Грузии встретится со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

В администрации отмечают, что встреча президентов пройдет как лицом к лицу, так и в расширенном формате с участием представителей правительств.

После встречи С.Зурабишвили и И.Алиев проведут совместную пресс-конференцию.

Также запланированы встречи президента Грузии с премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым и председателем парламента Огтаем Асадовым.

С.Зурабишвили в рамках визита встретится и с представителями деловых кругов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРУЗИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]