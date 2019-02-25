Глава МИД Южной Кореи ожидает, что саммит США-КНДР станет важным этапом денуклеаризации полуострова

Сеул ожидает, что встреча глав США и КНДР станет важным этапом в попытке достижения денуклеаризации Корейского полуострова, заявила в понедельник министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва.
"Мы ожидаем, что это будет важной вехой в достижении полной денуклеаризации и установлении постоянного мира на Корейском полуострове", - сказала она, выступая на конференции по разоружению в Женеве. Слова министра приводит в понедельник агентство "Ренхап".
Сеул также надеется на сохранение международных санкций против КНДР до тех пор, "пока мы не убедимся, что мы твердо следуем по пути полной денуклеаризации", отметила министр.
"Мы надеемся на осязаемые и существенные результаты этой встречи", - отметила Кан Гён Хва.
Саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына намечен на 27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое.
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