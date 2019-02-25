Сооснователь НТВ Игорь Малашенко покончил с собой в Испании

Бывший гендиректор, один из создателей телекомпании НТВ, медиаменеджер Игорь Малашенко скончался на 65-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Я подтверждаю, что Игорь Малашенко ушёл из жизни", - сказал А.Венедиктов в понедельник. По его словам, умер И.Малашенко в Испании.

По данным осведомленного источника, причиной смерти стало самоубийство.

"Игорь добровольно ушел из жизни. Ужас и шок", - написал А.Венедиктов в своем Telegram-канале.

Член федерального совета партии "Гражданская инициатива" Тимур Валеев, с которым И.Малашенко работал в избирательном штабе Ксении Собчак, подтвердил "Интерфаксу", что он покончил с собой. По его словам, в Испании, где это произошло, у И.Малашенко был дом. Т.Валеев добавил, что информация о прощании и похоронах медиаменеджера будет известна позднее.

Журналистка К.Собчак подтвердила, что И.Малашенко свел счеты с жизнью. "Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб", - написала она в своем телеграм-канале.

Сооснователь НТВ, предприниматель Владимир Гусинский прокомментировал произошедшее. "Я в шоке. Мне очень больно. Больше ничего не хочу говорить", - привел слова В.Гусинского А.Венедиктов.

Испанская полиция пока не уведомляла российскую сторону о кончине И.Малашенко. "Официально полиция не уведомляла", - сообщили "Интерфаксу" в консульском отделе посольства РФ в Испании.

Жена И.Малашенко Божена Рынска недавно писала в Facebook, что он тяжело переживал судебное разбирательство о разделе имущества, инициированное в США его бывшей женой Еленой Пивоваровой. "То, что происходит сейчас: Игоря убивают наветами в суде. Игорь очень депрессивный и очень нездоровый человек. Инсульт может случиться каждую минуту" - написала она 13 февраля, когда И.Малашенко оказался в больнице.

По решению судьи, И.Малашенко имел право тратить не более $250 в день, что создавало его семье дополнительные проблемы: "Судья выделил нам всего 250 долларов в день на все траты. А мне надо обследовать Игоря". По утверждениям Рынски, все имущество Малашенко, включая зарубежную недвижимость, было оформлено на трасты и он предлагал бывшей жене 50%, но та в суде заявила претензии на 80%.

О смерти И.Малашенко сообщила ранее в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По данным издания, И.Малашенко был найден мертвым в Испании.

И.Малашенко родился 2 октября 1954 года. В 1976 году окончил философский факультет МГУ, кандидат философских наук. С 1980 по 1989 году сотрудник Института США и Канады Академии наук СССР. С марта 1989 по март 1991 года был старшим референтом международного отдела ЦК КПСС, с апреля по декабрь 1991 года - консультант в аппарате президента СССР.

С декабря 1991 года работал на телевидении. Вместе с Владимиром Гусинским, Олегом Добродеевым и Евгением Киселевым является основателем в 1993 году телекомпании НТВ. С июля 1993 по декабрь 1997 года - президент, гендиректор ТОО "Телекомпания НТВ". С 1997 по 1998 год - генеральный директор "НТВ-Холдинга". С 1998 по 2000 год являлся первым зампредседателя Совета директоров ЗАО "Медиа-Мост".

В начале 2000-х годов уехал за границу, с 2001 по 2009 год являлся гендиректором канала RTVi (бывшего NTV-International, до 2001 года служившего международной версией НТВ). Консультировал менеджмент украинского канала ТВi, оставался миноритарным акционером "Эха Москвы" и сайта Newsru.com. С 2010 года он снова стал посещать Россию, а весной 2012 года окончательно вернулся в страну.

Осенью 2017 года возглавил предвыборный штаб журналистки Ксении Собчак на выборах президента в марте 2018 года, через несколько месяцев покинул ее штаб.