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Дальнее зарубежье 25.02.2019 21:55

Белый дом собирается снизить госрасходы США на не связанные с обороной цели на 5% в 2020 фингоду

Администрация президента США не планирует отказываться от ограничений госрасходов, согласованных в 2011 году в рамках сделки демократов и республиканцев по повышению верхнего предела госдолга, написал врио директора по бюджету Белого дома Расс Воут (Russ Vought) в статье для RealClearPolitics.

Как отмечают аналитики, эта статья содержит предварительный конспект позиции Белого дома по проекту американского госбюджета на 2020 фингод, начинающийся 1 октября. Президент США Дональд Трамп представит соответствующий законопроект 11 марта.

По словам Р.Воута, проект бюджета будет содержать пункт о сокращении госрасходов, не связанных с обороной, на 5%.

Бюджетные переговоры в Конгрессе будут непростыми, а ставки на них - очень высокими, пишет агентство Bloomberg. Ранее в этом году правительство США было вынуждено частично приостановить работу на 35 дней из-за споров президента и Конгресса о финансировании ряда расходов, в том числе на защиту южных границ. Не исключено, что подобная ситуация повторится и в связи с новым бюджетом.

"Конгресс три раза подряд повышал ограничения на расходы, - написал Р.Воут. - Последний раз уровни расходов на 2018 и 2019 фингоды были подняты почти на $300 млрд, деньги шли на бесполезные программы, которые, как мы знаем, не работают".

Он отметил, что в ходе обсуждения каждого из таких соглашений демократы Конгресса отказывались повышать расходы на оборону без увеличения затрат на внутренние нужды. "Нам следует ожидать подобных действий демократов и в этом году", - утверждает Р.Воут.

Как отмечает врио директора Белого дома по бюджету, администрация президента планирует поднять расходы на оборону за счет использования специальной статьи бюджета - фонда чрезвычайных зарубежных операций. Американские консерваторы долгое время считали такой подход не слишком честной уловкой, поэтому Белому дому придется убеждать не только демократов, но и часть республиканцев.

В отсутствие нового соглашения в Конгрессе о повышении лимитов госрасходов максимально допустимый размер дополнительных (дискреционных) расходов снизится на $126 млрд, до $1,118 трлн. В эту группу входят многие затраты на здравоохранение, образование, энергетические и внешнеполитические программы США. Расходы на оборону при таком сценарии сократятся на $71 млрд, а социальные программы недосчитаются $55 млрд.

При этом, по мнению целого ряда членов Конгресса, любое подобное соглашение, если оно будет обсуждаться, должно включать договоренности о предельном уровне госдолга США.

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Тэги: США, БЮДЖЕТ, ТРАМП, ПОЗИЦИЯ


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