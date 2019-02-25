Цены на нефть падают на заявлениях Трампа, Brent подешевела до $65,5 за баррель

Нефть эталонных марок активно снижается в цене в ходе торгов в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК не пытаться искусственно завышать цены на топливо.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:54 упала на $1,66 (2,47%), до $65,46 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,48 (2,58%) - до $55,78 за баррель.

"Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он уязвим", - написал американский президент в Twitter.

Отмечается, что Д.Трамп неоднократно призывал страны ОПЕК к снижению цен на нефть, объясняя это необходимостью уменьшить затраты потребителей на бензин, расходы на топливо для авиакомпаний и так далее.

Вместе с тем аналитики отмечают, что, несмотря на резкую реакцию рынка на слова президента США, в краткосрочной перспективе котировки нефти получат определенную поддержку.

К позитивным факторам, в частности, относятся признаки прогресса в торговых переговорах США с Китаем. Так, накануне американский президент заявил о планах отложить увеличение пошлин на товары китайского экспорта, запланированное на 1 марта.

Эксперты банка Goldman Sachs полагают, что котировки Brent вполне могут вырасти на 12% с текущего уровня, до $70-75 за баррель, в ближайшем будущем на фоне усилий ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Вместе с тем ралли может оказаться недолговечным, отметил старший аналитик банка Джеффри Карри.