Минфин США внес в санкционный список четырех чиновников из Венесуэлы

Минфин США в понедельник добавил в санкционный список по Венесуэле четырех действующих губернаторов штатов этого государства.

Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, речь идет о бывшем вице-президенте и министре обороны, который сейчас является губернатором штата Апуре - Рамоне Каррисалесе. Также в него внесены бывший министр обороны, нынешний губернатор штата Варгас Хорхе Гарсия Карнейро, экс-депутат национальной ассамблеи Венесуэлы и губернатор штата Карабобо - Фаэль Лакава и губернатор штата Сулия - Омар Прието.