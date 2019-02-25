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Дальнее зарубежье 25.02.2019 20:34

Минфин США внес в санкционный список четырех чиновников из Венесуэлы

Минфин США в понедельник добавил в санкционный список по Венесуэле четырех действующих губернаторов штатов этого государства.

Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, речь идет о бывшем вице-президенте и министре обороны, который сейчас является губернатором штата Апуре - Рамоне Каррисалесе. Также в него внесены бывший министр обороны, нынешний губернатор штата Варгас Хорхе Гарсия Карнейро, экс-депутат национальной ассамблеи Венесуэлы и губернатор штата Карабобо - Фаэль Лакава и губернатор штата Сулия - Омар Прието.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, ЧИНОВНИКИ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]