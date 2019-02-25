Пенс заверил Гуайдо в полной поддержке США

Вице-президент США Майк Пенс заверил лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в том, что Вашингтон - полностью на его стороне.

"Мы с вами на 100%", - сказал М.Пенс, обращаясь к оппозиционеру в ходе встречи в Боготе.

Х.Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом Венесуэлы. Главу государства Николаса Мадуро он называет узурпатором.