Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.928 RUR   0.026 GBR   2.2218 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.96 -0.20 Brent 67.07 -0.01

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 28 Фев 1 Мар

Дальнее зарубежье 25.02.2019 21:28

Пенс заверил Гуайдо в полной поддержке США

Вице-президент США Майк Пенс заверил лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в том, что Вашингтон - полностью на его стороне.

"Мы с вами на 100%", - сказал М.Пенс, обращаясь к оппозиционеру в ходе встречи в Боготе.

Х.Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом Венесуэлы. Главу государства Николаса Мадуро он называет узурпатором.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПЕНС, ВЕНЕСУЭЛА, ГУАЙДО


Похожие новости


Вице-президент США Пенс призвал республиканцев Палаты представителей поддержать Трампа в его требовании $5,7 млрд на пограничную стену США видят Индо-Тихоокеанский регион свободным от проявлений имперских амбиций - вице-президент Пенс США будут стоять плечом к плечу с Японией и Южной Кореей в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова - Пенс Пенс уговорил Тиллерсона не уходить в отставку до конца 2017 года - ТВ США видят Грузию членом НАТО - Пенс В Грузии в июле ждут визита Пенса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]