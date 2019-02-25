Лукашенко объявил выговор министру образования Белоруссии за недостаточный уровень безопасности детей в школах

Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко получил выговор от президента страны Александра Лукашенко.
"Министру образования Беларуси Игорю Карпенко объявлен выговор за непринятие должных мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей в учреждениях общего среднего образования", - информирует пресс-служба главы государства со ссылкой на соответствующее распоряжение А.Лукашенко.
Как сообщалось, утром 11 февраля в школе в белорусских Столбцах 15-летний подросток ударил ножом 50-летнюю учительницу истории и обществоведения, а также 17-летнего ученика 11-го класса, которые скончались на месте происшествия. Кроме того, он нанес удары двум одноклассникам, которые госпитализированы, их жизни в настоящее время ничего не угрожает.
В рамках расследования продолжаются допросы свидетелей, в том числе медицинских работников, сотрудников органов внутренних дел. Следователями изучаются материалы, характеризующие личность подозреваемого.
Согласно результатам медицинского освидетельствования, подозреваемый не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ.
21 февраля доклад по этому делу представил президенту А.Лукашенко председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич.
Он, в частности, заявил, что подросток, подозреваемый в совершении двойного убийства в школе в белорусских Столбцах, начал давать показания.
"По этому уголовному делу проведен уже большой объем следственных действий. Практически картина происшествия нам ясна. Для следователей в настоящий момент главная задача выяснить, не как это произошло (это уже и так понятно), а почему это произошло", - рассказал И.Носкевич после доклада в четверг.
"В определенной степени некоторые ответы у нас уже имеются из показаний самого подозреваемого. После трех дней молчания он начал давать показания. Хотя мы пока очень критично относимся к тому, что он говорит, поскольку показания его не всегда соотносятся с объективной картиной происшествия", - отметил И.Носкевич.
Он сообщил, что следствием получена и иная информация, которая может пролить свет на мотивировку действий задержанного подростка.
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